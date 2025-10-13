Треть студентов хотели бы самостоятельно выбирать дисциплины для обучения

Около трети российских студентов хотели бы самостоятельно выбирать дисциплины для обучения.

Таковы результаты опроса исследовательско-коммуникационной платформы "Неравнодушный человек". В нем участвовали более 200 тыс. респондентов по всей стране. Это студенты и преподаватели.

26% считают важным сбалансировать количество аудиторных занятий, самостоятельной работы и практики, а 25% – расширить сеть партнеров для прохождения практик и стажировок. 23% участников исследования сказали, что надо улучшить материально-техническую базу и добавить в расписание больше практикоориентированных дисциплин. 22% студентов хотели бы изменить расписание занятий и сделать обучение более гибким по времени и месту.

17% опрошенных ничего бы менять не стали. Если еще 10–20 лет назад приоритетом для студента было получить диплом, то сегодня значительная часть осознанно задумывается о том, какие именно навыки будут востребованы на рынке и как учебный план соотносится с их карьерными целями, сообщают "Ведомости".

Напомним, треть поступивших в вузы на инженеров не доучиваются.