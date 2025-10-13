Лимиты на количество банковских карт могут заработать с декабря

В России уже с декабря текущего года могут начать действовать ограничения на количество банковских карт, которые один гражданин может оформить.

Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, инициативой предусматривается два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более двадцати во всех кредитных организациях суммарно. Ранее планировалось ограничить количество карт до десяти.

Кроме того, планируется запустить специальный сервис, позволяющий клиентам отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. Это должно повысить прозрачность и упростить контроль за пластиковыми картами.

В Центробанке считают, что разумное ограничение количества карт поможет бороться с мошенничеством и деятельностью дропперов — посредников, через которых преступники выводят похищенные средства.

По словам экспертов, только в 2024 году аферисты похитили у клиентов банков 27,5 млрд руб., что на 74% больше, чем годом ранее, сообщают "Известия".