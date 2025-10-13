Зеленский второй раз за два дня провел переговоры с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что 12 октября поговорил с главой США Дональдом Трампом.

По его словам, беседа была продуктивной. Речь шла об усилении ПВО и возможностей защиты Украины. Стороны обсудили поставку Киеву систем Patriot. Также была затронута тема энергетического сектора. Трамп и Зеленский условились продолжать диалог, сообщает Forbes.

Это второй телефонный разговор глав государств за два дня. 11 октября лидеры обсуждали поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Как заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай", поставки "томагавков" не изменят соотношение сил на поле боя, но станут новым этапом эскалации, это нанесет ущерб отношениям РФ и США, потому что применять их на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия же будет сбивать эти ракеты.