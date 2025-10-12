При атаках дронов ВСУ в Белогородской области ранены мирные жители, в том числе двое детей

Белгородская область сегодня была атакована ВСУ. Есть пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, в Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное — Белгород от удара дрона по коммерческому объекту пострадали двое мужчин. В тяжелом состоянии с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями они доставлены в Ракитянскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. От детонации загорелись оборудование и две машины — пожарным расчетом огонь потушен. Также повреждены навес и еще два легковых автомобиля.

В поселке Ракитное в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочное ранение левого бедра. Бойцы самообороны доставили его в Ракитянскую ЦРБ, где пострадавшему оказывается медицинская помощь. Транспортное средство повреждено.

В городе Шебекино после детонации дрона возле МКД пострадали двое 10-летних мальчиков. Один из них получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча. Родители доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. Второго мальчика, у которого предварительно диагностирована баротравма, привезли бойцы самообороны. Для дальнейшего обследования и лечения обоих детей бригада скорой помощи доставит в детскую областную клиническую больницу.

В результате повторного удара дрона в Шебекино по территории предприятия в одном из помещений произошло возгорание — пожар потушен. Повреждены кровля и фасад. В селе Муром Шебекинского округа при детонации дрона повреждено остекление частного дома.

В городе Грайворон от ударов двух FPV-дронов в двух частных домах выбиты окна. В результате атаки еще одного дрона повреждена кровля гаража. Также сообщается, что FPV-дрон ударил рядом с многоквартирным домом. Мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки и ног самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. В квартире повреждено остекление.

В поселке Пролетарский в результате детонации беспилотника на стоянке предприятия различные повреждения зафиксированы у трех легковых автомобилей. В селе Введенская Готня в результате атаки БПЛА загорелась кабина грузового автомобиля — огонь ликвидирован сотрудниками МЧС. Кроме того, еще два транспортных средства получили повреждения.