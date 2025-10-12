В аэропорту Иркутска самолет авиакомпании "Zafer air" задел крылом микроавтобус
Сегодня в аэропорту Иркутска воздушное судно типа Gulfstream турецкой авиакомпании "Zafer air", планировавшее вылет в Шанхай, при выруливании со стоянки концом крыла задело микроавтобус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Пассажиры самолета и люди в автобусе не пострадали. Вылет рейса отменен.
Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с воздушным судном