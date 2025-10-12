Дроны ВСУ уничтожили собственных военных, пытавшихся сдаться в плен России

Украинские дроны уничтожили группу солдат ВСУ, которые пытались сдаться в плен РФ в Харьковской области, сообщает ТАСС.

По данным издания, группа военнослужащих долгое время была без провизии и поддержки командования. Они пытались выйти на сторону РФ, но их накрыли собственные дроны.Дронов было много.

В результате массовой атаки БПЛА ВСУ погибли как минимум шесть украинских солдат.

Ранее ТАСС сообщал, что украинское командование оставило военнослужащих ВСУ без провизии и воды в наказание за отказ от попытки штурмовых действий. По данным российских силовых структур, истощенные и обезвоженные солдаты оказались физически не готовы к штурмам.