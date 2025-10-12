В Татарстане на реке Кама утонула лодка: двое человек погибли, ведутся поиски третьего

В Татарстане на реке Кама ведут поиски трех человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Вечером, около 22.35, 11 октября по номеру 112 поступило сообщение о том, что около полудня в городе Чистополь пятеро человек уехали кататься на моторной лодке на реке Кама и до сих пор не вернулись. Инспекторы ГИМС в ночное время вели поиски на акватории Камы. Поиски результатов не дали.

12 октября для проведения поисковых работ выехали спасатели ЗПСО №3 Поисково-спасательной службы Республики Татарстан. Сегодня утром, в 06.59 от охранника лодочной станции вблизи Чистополя поступила информация о том, что к нему обратились две женщины из затонувшей лодки. Они смогли доплыть до ближайшего острова и попросили найти оставшихся троих человек - двух мужчин и женщину.

В ходе поисков у острова вблизи города Чистополь с поверхности воды в метре от берега извлечены тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины. Погибшие были без спасательных жилетов. Продолжаются поиски 45-летнего мужчины. В соответствии со статьей 11.8. КоАП РФ отсутствие спасательных жилетов или их несоответствие нормам является нарушением правил эксплуатации судов и влечет наложение административного штрафа в размере от 15 000 до 20 000 рублей.