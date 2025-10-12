Песков заявил, что ракеты Tomahawk не могут изменить положение дел на фронтах

Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk. Об этом журналисту "России 1" Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что тема поставки Tomahawk вызывает крайнюю обеспокоенность.

"Оружие это особенное. Оно может быть безъядерным, может быть в ядерном исполнении, высокая дальность оружия серьезная. При этом оно не может изменить положение дел на фронтах", - подчеркнул Песков.

По его словам, сейчас со всех сторон нагнетается напряженность. Представитель Кремля отметил, что российская сторона продолжает говорить о готовности к мирному урегулированию. О необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и Трамп.

"Из этого мы делаем вывод, что он сохраняет политическую волю. Но европейцы, киевский режим демонстрирует абсолютное нежелание", - заявил Песков.