Ученые сообщили, что на солнце сформировался "совершенно неадекватного размера протуберанец"

Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале сообщили, что на северо-востоке солнца сформировался "какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец" и заявили об угрозах для Земли, передает корреспондент Накануне.RU

"Судя по всему, Солнце пытается его выбросить в космос по частям, но пока без какого-либо успеха. С вероятностью 90 процентов, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий, хотя если эта штука зацепится и удержится на Солнце еще на три - четыре дня, то смеяться остальные планеты будут уже над нами", - говорится в сообщении.

Увидеть протуберанец можно даже в небольшие любительские телескопы.

Отметим, что протуберанцы представляют собой выбросы плазмы, происходящие, когда внутреннее давление преодолевает гравитацию Солнца. Отрыв или извержение протуберанца происходит, когда нестабильное магнитное поле больше не может удерживать тяжелую плазму. Оно разрывается, и гигантская масса вещества выбрасывается в межпланетное пространство. Если такой выброс достигает Земли, то он вызывает геомагнитную бурю, полярные сияния, помехи в радиосвязи и навигационных системах, скачки напряжения.