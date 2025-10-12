В Челябинске задержан пособник мошенников, обманувший пенсионерку на 450 тысяч рублей

В Челябинске полицейские задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в пособничестве мошенникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Челябинской области. Молодой человек участвовал в схеме обмана 83-летней пенсионерки, которая лишилась более 450 тысяч рублей.

По информации правоохранительных органов, пожилая женщина получила телефонный звонок от человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что от имени пенсионерки оказывается финансовая поддержка "нежелательным организациям", и для доказательства невиновности потребовал передать все сбережения "специалисту". Чтобы скрыть содержимое, женщина спрятала деньги в пылесосе, который и отдала прибывшему курьеру.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить приметы подозреваемого и его личность. Им оказался водитель службы доставки, который передал полученный пакет другому человеку. В ходе оперативной работы полиция задержала 27-летнего челябинца, непосредственно участвовавшего в преступной схеме.

Как выяснилось, молодой человек нашел предложение о "криминальном заработке" в интернете. Согласно инструкциям "работодателей", он должен был забирать деньги у обманутых людей и переводить их через терминалы на счета мошенников, получая определенный процент.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания до решения суда о мере пресечения.