В России проходит клинические испытания вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило разрешение Минздрава России на проведение третьей фазы клинических исследований инновационной аллерговакцины "Аллергард" для профилактики аллергии на пыльцу березы и связанной с ней пищевой аллергии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФМБА.

По словам руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, это первая в мире рекомбинантная генно-инженерная вакцина против аллергии на пыльцу березы.

Создан оригинальный, уникальный молекулярный комплекс. Эта основа вакцины позволяет вызывать локальный и системный иммунитет, но при этом не повышает риск развития самой аллергии", - подчеркнула она.

Разработка уже прошла доклинические исследования и первые фазы клинических испытаний, которые подтвердили ее высокую эффективность и безопасность. Результаты исследований были опубликованы в ведущем международном научном журнале "Allergy".

Сейчас ведется набор пациентов для участия в заключительной стадии испытаний. Учены проведут сравнительную оценку эффективности вакцины и плацебо у пациентов с аллергическим ринитом, чувствительных к пыльце березы.