В Белгородской области после ракетного обстрела перебои с электроснабжением

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на регион. Из-за этого есть перебои с электроэнергией.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты вражеские ракеты. Информация о пострадавших на данный момент не поступает. В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор — пожарный расчёт занимается ликвидацией огня", - написал Гладков в своём telegram-канале.

Кроме того, в коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад.

"Повреждены две машины. В селе Таврово Белгородского района посечён кузов легкового автомобиля, в посёлке Дубовое в частном доме пробита кровля", - написал Гладков.

После обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии, уточнил Вячеслав Гладков.