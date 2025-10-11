На Кубани главе Крымского района вменили махинации с землёй

На юге России, в Краснодарском крае, задержали главу Крымского района Сергея Леся. Ему вменяют хищение государственных участков.

Завтра, 12 октября, ему изберут меру пресечения, пишет РИА Новости. Сумма ущерба не названа.

Лесь родился 22 мая 1969 г. в Крымске. Образование высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный университет технологий и управления". Свою трудовую деятельность начал в 1990 г. рабочим первого разряда, водителем третьего класса Крымской ПМК. С июня 2017 г. – глава Крымского района.