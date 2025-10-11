С открытием первой в стране муниципальной школы цифровых видов спорта Сургутский район поздравил Дмитрий Чернышенко

Новый спортивно-образовательный объект расположился в Белом Яре. Его официальное открытие состоялось сегодня,11 октября.

"С этим событием Сургутский район в своем видеообращении поздравил Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко", - сообщил на своих страницах в соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Полное название учреждения – МАУ ДО «Спортивная школа «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района. Стоимость всего проекта составила порядка 113 млн рублей. Большая часть средств, а именно 76 млн рублей, была направлена на покупку помещения площадью 800 кв. м. Еще порядка 35 млн рублей потребовались на оснащение школы.

Ее воспитанники смогут заниматься в комфортных студиях и кабинетах, оборудованных современной мультимедийной техникой и спортивными тренажерами. Здесь будут реализовываться программы по компьютерному и фиджитал-спорту, гонкам дронов, лазертагу и спортивному программированию", - отметил Андрей Трубецкой.

Тренерский штат уже укомплектован полностью. Педагогам предстоит подготовить ребят для окружной сборной. Школа стала головным учреждением для сети филиалов на базе общеобразовательных школ Лянтора, Федоровского, Солнечного, Барсово, Русскинской, Локосово и Угута. Часть из них уже работает.

Цифровые виды спорта свое развитие в Сургутском районе получили в 2017 году. Первыми – кибернаправления, позже – фиджитал-спорт.

"Районные спортсмены традиционно становятся участниками и призерами соревнований различного уровня. Например, Анастасия Агафонова представляла муниципалитет на международных «Играх будущего». Первый чемпионат УрФО по фиджитал-спорту также принимал муниципалитет, в этом году – уже первый кубок России по ритм-симулятору", - рассказал Андрей Трубецкой.