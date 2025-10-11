11 Октября 2025
Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра В России
Фото: t.me/AATrubetskoy

С открытием первой в стране муниципальной школы цифровых видов спорта Сургутский район поздравил Дмитрий Чернышенко

Новый спортивно-образовательный объект расположился в Белом Яре. Его официальное открытие состоялось сегодня,11 октября.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"С этим событием Сургутский район в своем видеообращении поздравил Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко", - сообщил на своих страницах в соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Полное название учреждения – МАУ ДО «Спортивная школа «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района. Стоимость всего проекта составила порядка 113 млн рублей. Большая часть средств, а именно 76 млн рублей, была направлена на покупку помещения площадью 800 кв. м. Еще порядка 35 млн рублей потребовались на оснащение школы.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Ее воспитанники смогут заниматься в комфортных студиях и кабинетах, оборудованных современной мультимедийной техникой и спортивными тренажерами. Здесь будут реализовываться программы по компьютерному и фиджитал-спорту, гонкам дронов, лазертагу и спортивному программированию", - отметил Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Тренерский штат уже укомплектован полностью. Педагогам предстоит подготовить ребят для окружной сборной. Школа стала головным учреждением для сети филиалов на базе общеобразовательных школ Лянтора, Федоровского, Солнечного, Барсово, Русскинской, Локосово и Угута. Часть из них уже работает.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Цифровые виды спорта свое развитие в Сургутском районе получили в 2017 году. Первыми – кибернаправления, позже – фиджитал-спорт.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"Районные спортсмены традиционно становятся участниками и призерами соревнований различного уровня. Например, Анастасия Агафонова представляла муниципалитет на международных «Играх будущего». Первый чемпионат УрФО по фиджитал-спорту также принимал муниципалитет, в этом году – уже первый кубок России по ритм-симулятору", - рассказал Андрей Трубецкой.

андрей трубецкой, школа цифровых видов спорта, чернышенко, фиджитал-спорт


