Северная Корея представила новую баллистическую ракету

Власти Корейской Народно-Демократической республики (КНДР) представили новую межконтинентальную баллистическую ракету.

Оружие названо "Хвасон-20". Оно впервые продемонстрировано на параде в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи и названо "самым мощным образцом ядерного оружия" страны, приводит ТАСС данные Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на 13-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, сообщил, что Северная Корея получила новое секретное оружие. Он добавил, что страна добилась значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области обороны.