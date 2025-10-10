Меланья Трамп заявила, что президент Владимир Путин ответил на ее письмо о защите детей

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что президент Владимир Путин ответил на ее письмо о защите детей.

"Президент Путин получил мое письмо. <...> Он письменно на него ответил, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России", — приводит слова супруги американского президента РИА Новости.

Она заявила, что ее представитель работает напрямую с командой Путина по вопросу воссоединения детей со своими семьями и что, у нее есть открытый канал с Путиным относительно благополучия этих детей. На протяжении последних трех месяцев стороны участвовали в нескольких неформальных встречах и телефонных разговорах — все это в духе доброй воли. Меланья Трамп выразила надежду на скорое завершение конфликта.

Трамп передал Путину письмо своей жены во время саммита на Аляске. В послании первая леди попросила российского лидера защитить детей.

Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона передала России список якобы похищенных из республики 339 детей. Как отметил помощник президента Владимир Мединский, большое количество детей из этого перечня никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвратили на Украину, эта работа продолжается.