Пять автоматических пунктов весогабаритного контроля действуют на трассах Астраханской области

В Астраханской области создана комплексная система контроля за весогабаритными параметрами грузового транспорта.

В регионе функционирует пять автоматических пунктов весогабаритного контроля, два из которых с августа 2025 года переведены в постоянный рабочий режим после завершения тестовой эксплуатации. Новые пункты, расположенные на участках автодороги «Приволжье – Николаевка – Янго-Аскер» в Наримановском районе и на «Восточном обходе г. Астрахани» в Приволжском районе демонстрируют свою эффективность, отметил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Благодаря их работе к началу октября 2025 года оформлено 157 постановлений по административным дела о выявленных правонарушениях, что свидетельствует о действенности мер по пресечению нарушений, связанных с превышением допустимой массы и габаритов.

Региональным законом четко регламентирован порядок задержания, перемещения и хранения транспортных средств. Для этих целей в области действует 13 специализированных стоянок, одна из которых адаптирована для размещения транспортных средств категорий C, D, BE, CE и DE массой более 3,5 тонны.

Созданный комплекс мер позволяет не только защитить дорожную инфраструктуру от преждевременного износа, но и повышает уровень безопасности на дорогах.