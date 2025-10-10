Зрителей культурных событий в домах культуры Астраханской области стало в три раза больше

В три раза выросла посещаемость Домов Культуры в районах Астраханской области. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Это стало возможным благодаря модернизации инфраструктуры отрасли, пояснили в министерстве культуры региона. В 2019 году учреждения культуры посещали чуть более 136 тысяч человек, то в 2024 году – свыше 438 тысяч.

В селах региона за последние годы построено 13 современных Домов Культуры, совсем скоро будет открыт еще один в Икряном. До этого во многих населенных пунктах мероприятия и кружковую деятельность проводили в приспособленных помещениях – школах и сельсоветах.

В рамках нацпроекта «Культура», который в этом году стал частью нового нацпроекта «Семья», за пять лет в Астраханской области в 13 сёлах с нуля построены современные Дома культуры.

До этого в этих населенных пунктах культурную деятельность вели в приспособленных помещениях – школах и сельсоветах. Новые учреждения стали центрами культурной жизни, где у сельчан появились новые возможности для работы, творчества и общения.