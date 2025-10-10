Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел прием граждан в кубанском парламенте

Участие в приеме граждан председателем ЗСК также приняли председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, начальник правового управления ЗСК Денис Донцов.

Жительница Краснодара обратилась с просьбой рассмотреть вопрос о принятии закона «о тишине», чтобы регламентировать ремонтные работы в многоквартирных домах в обеденное, ночное время и выходные дни.

Юрий Бурлачко отметил, что такая работа в Законодательном Собрании края уже ведется. В связи с многочисленными обращениями граждан был разработан законопроект о внесении изменений в статью 3.3 Закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях».

Как напомнил Андрей Горбань, проектом закона предусмотрена административная ответственность за нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе проведение ремонтных работ, ежедневно с 23 до 8 часов и с 13 до 15 часов, а также дополнительно с 8 до 10 часов в выходные и в нерабочие праздничные дни. За совершение правонарушения предусмотрен штраф для граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, а при повторном нарушении от 3000 до 5000 рублей.

На состоявшейся в июле текущего года 63 сессии Законодательного Собрания края данный законопроект был принят в первом чтении. В настоящий момент обобщаются предложения и замечания, ведется активная работа в профильном комитете по его подготовке к принятию во втором чтении.

«Рассмотрим его уже на октябрьской сессии. Конечно, какое-то время ещё потребуется, чтобы закон заработал в полную силу. В любом случае сейчас о нем уже знают и органы местного самоуправления, и правоохранительные органы», – подытожил Юрий Бурлачко.

Также в ходе приема были затронуты и другие вопросы, в том числе касающиеся обязательного наличия систем кондиционирования в общественном транспорте. Здесь было дано поручение профильному комитету взять это направление на контроль, изучить ситуацию по срокам замены и оснащения необходимыми системами подвижного состава.

Другими темами стало поддержание порядка на территориях жилищных комплексов, в сфере безопасности дорожного движения – регулирование проезда самокатчиков по тротуарам, оборудования необходимыми знаками пешеходных переходов в Карасунском округе Краснодара. Все эти вопросы будут переданы на рассмотрение полномочных органов.