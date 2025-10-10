Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел прием граждан в кубанском парламенте

10 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел прием граждан в кубанском парламенте

Участие в приеме граждан председателем ЗСК также приняли председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, начальник правового управления ЗСК Денис Донцов.

Жительница Краснодара обратилась с просьбой рассмотреть вопрос о принятии закона «о тишине», чтобы регламентировать ремонтные работы в многоквартирных домах в обеденное, ночное время и выходные дни.

Юрий Бурлачко отметил, что такая работа в Законодательном Собрании края уже ведется. В связи с многочисленными обращениями граждан был разработан законопроект о внесении изменений в статью 3.3 Закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях».

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Как напомнил Андрей Горбань, проектом закона предусмотрена административная ответственность за нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе проведение ремонтных работ, ежедневно с 23 до 8 часов и с 13 до 15 часов, а также дополнительно с 8 до 10 часов в выходные и в нерабочие праздничные дни. За совершение правонарушения предусмотрен штраф для граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, а при повторном нарушении от 3000 до 5000 рублей.

На состоявшейся в июле текущего года 63 сессии Законодательного Собрания края данный законопроект был принят в первом чтении. В настоящий момент обобщаются предложения и замечания, ведется активная работа в профильном комитете по его подготовке к принятию во втором чтении.

«Рассмотрим его уже на октябрьской сессии. Конечно, какое-то время ещё потребуется, чтобы закон заработал в полную силу. В любом случае сейчас о нем уже знают и органы местного самоуправления, и правоохранительные органы», – подытожил Юрий Бурлачко.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Также в ходе приема были затронуты и другие вопросы, в том числе касающиеся обязательного наличия систем кондиционирования в общественном транспорте. Здесь было дано поручение профильному комитету взять это направление на контроль, изучить ситуацию по срокам замены и оснащения необходимыми системами подвижного состава.

Другими темами стало поддержание порядка на территориях жилищных комплексов, в сфере безопасности дорожного движения – регулирование проезда самокатчиков по тротуарам, оборудования необходимыми знаками пешеходных переходов в Карасунском округе Краснодара. Все эти вопросы будут переданы на рассмотрение полномочных органов.  

Теги: юрий бурлачко, зск, прием граждан, Парламенты ЮФО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети