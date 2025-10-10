В свердловских торговых центрах открылись пункты вакцинации

В торговых центрах Свердловской области открылись мобильные пункты вакцинации. Поставить прививку можно с сегодняшнего дня в ТЦ Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска и Асбеста.

Работать прививочные пункты будут по пятницам с 12.00 до 19.00 и по субботам с 10.00 до 15.00. Обратиться за бесплатной вакцинации может любой желающий старше 18 лет при наличии паспорта, медицинского полиса, СНИЛС и прививочного сертификата. Областной минздрав также опубликовал график и адреса работы мобильных пунктов:

В Екатеринбурге

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00;

ТРЦ "VEER Mall" (просп. Космонавтов, д. 108Д) — 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00;

ТРЦ "Апельсин" (ул. Блюхера, 39) — 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00;

ТРЦ "Мегаполис" (ул. 8 Марта, 149) — 11 октября с 10:00 до 15:00.

В Асбесте

ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) — 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00.

В Каменске-Уральском

ТЦ "Сити Молл" (просп. Победы, 65) — 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00.

В Первоуральске

ТРЦ "Первый" (ул. Береговая, д. 1) — 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00.

Ранее Роспотребнадзор заявил о значительном снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Свердловской области. Только за последнюю неделю этот показатель упал на 14%. На сегодняшний день зарегистрировано 31,9 тыс. случаев, 15,1 тыс. из которых - в Екатеринбурге.