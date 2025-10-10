СМИ: Петербургский депутат Малькевич может стать фигурантом уголовного дела

В Петербурге расследуют уголовное дело, связанное с хищением денег у АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" Санкт-Петербурга, которое финансируется из бюджета города. В деле пятеро фигурантов, и один из них, возможно, депутат петербургского Заксобрания Александр Малькевич, передает РБК со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. Якобы, даже следствие просит избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Сам Малькевич заявил "Фонтанке", что проходит свидетелем, дал показания и подписку о неразглашении.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что по делу о хищении денег у АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" Санкт-Петербурга, финансируемого за счет бюджета города, проходят пятеро обвиняемых. "Установлено, что в 2020-2021 годах руководством агентства с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в сети Интернет", — заявила Петренко.

Представитель фонда работу не выполнил, а представил для оплаты фиктивные документы. Руководство агентства, зная об этом, подписало их и перечислило фонду 37,2 млн руб.