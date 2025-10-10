В отношениях России и Азербайджана был "кризис эмоций" – Путин

Президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию последних месяцев, сложившуюся между РФ и Азербайджаном как "кризис эмоций".

"Какой же это кризис межгосударственных отношений? Это был кризис эмоций. И понятно почему, мы столкнулись с трагическим событием: крушением самолета. И нам нужно было время, чтобы с этим разобраться", - ответил президент на вопрос о том, что стояло за обострением двусторонних отношений.

Также глава государства выразил надежду, что Баку и Москва "эту страницу перевернули" и смогут дальше реализовывать большие планы.

Накануне Владимир Путин во время встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым фактически признал, что РФ имела отношение к катастрофе самолета AZAL в 2024 году.