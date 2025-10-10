СМИ: Пенсия покинувшей Россию Пугачевой составляет не менее 67 тысяч рублей

Пенсия уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой составляет как минимум 67 тысяч рублей. Об этом сообщает KP.RU.

В эту сумму входит компенсационная выплата, которая полагается исполнительнице за звание народной артистки СССР.

Отмечается, что выплата пенсии происходит на банковскую карту. С нее происходит оплата налогов, счетов за квартиру и решение других бытовых вопросов.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Пугачева и ее муж Максим Галкин* покинули Россию и уехали в Израиль. Общественники и депутаты неоднократно просили признать певицу иноагентом, однако Минюст заявлял, что не видит для этого оснований.

В начале апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить одну из последних песен Аллы Пугачевой на предмет дискредитации российской армии.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ