Путин: У России скоро появится новое оружие

Президент Владимир Путин объявил о скорой презентации нового оружия, которое появилось у России. Он высказался про это, подводя итоги визита в Таджикистан.

"Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно. То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается, мы доводим до ума. И думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новостях, о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали", - приводит ТАСС слова Путина.

Оружие испытывают, и испытывают успешно.