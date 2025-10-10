Школу возле парка Маяковского в Екатеринбурге откроют на год раньше

Новую школу в Екатеринбурге, которую строят возле парка Маяковского, откроют на год раньше. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Ранее планировалось, что открытие состоится в 2027 году, однако, из-за потребности в школьных местах, региональные власти обратились в федеральное правительство с заявкой о переносе финансирования, чтобы ускорить строительство. Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, 853 млн рублей из федерального бюджета будут выделены в 2025–2026 годах.





Напомним, что новая школа в 30,2 тыс. кв.м. на 1,5 тыс. мест расположится в квартале улиц Щорса — Машинная — набережная реки Исеть. Ученики получат инновационные учебные кабинеты, современные спортивные и актовый залы, лаборатории, библиотека и столовая. Образовательное учреждение предусматривает обучения как начальных классов — 500 мест, так и средних — 500 и старших — 1 тыс. мест.





"Сегодня строительная готовность превышает 45%. Выполнены монтаж каркаса здания, наружная кладка, кровельные работы. Монтаж окон и витражей находится на завершающем этапе. Продолжаются работы по устройству фасада и инженерных сетей", — рассказал Паслер.

Всего в Свердловской области в стадии проектирования и строительства находятся около 50 социальных объектов — это школы и детские сады, поликлиники, учреждения культуры, спорта и пожарные депо.