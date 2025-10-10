Ракетную опасность объявили в Крыму

"Ракетная опасность. Будьте бдительны", - сообщается в мобильном приложении МЧС России.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале объявил о воздушной тревоге в городе. Остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского.

В сентябре после атаки беспилотников на Форос СКР возбудил уголовное дело о теракте. Погибли три мирных жителя погибли, еще 15 человек получили ранения. Удар пришелся по территории санатория "Форос", повреждено здание школы.