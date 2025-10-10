Школьника ударило током насмерть, пока он заряжал телефон

В Якутске 17-летний юноша погиб, когда заряжал телефон и одновременно им пользовался. СКР возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего от электротравмы.

ЧП произошло еще 8 октября. Жительница Якутска вернулась домой, где обнаружила сына с термическим ожогом в области груди. Она тут же вызвала медиков, но "скорая помощь" могла только констатировать смерть юноши, рассказали в следственном управлении СКР по Якутии.

"Найден мобильный телефон погибшего, который на момент обнаружения тела был подключен к зарядному устройству и электросети. По предварительным данным, юноша пользовался телефоном в момент его зарядки, и по неустановленным пока причинам произошло поражение электрическим током", - сообщили в СКР.