Избил палкой по лицу и сбросил тело в выгребную яму: тюменца обвиняют в убийстве женщины, объявленной в розыск

В Тюменском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства 43-летней местной жительницы - ранее женщина считалась пропавшей без вести и была объявлена в розыск. В поиске также принимали участие волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Тело женщины было обнаружено в селе Перевалово, в выгребной яме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По предварительной версии следствия, в ночь на 8 октября 2025 года между подозреваемым и потерпевшей произошел конфликт на территории домовладения в селе Перевалово. Во время ссоры мужчина вооружился палкой и нанес женщине множество ударов по лицу, от чего она погибла на месте. Мужчина попытался скрыть следы содеянного - он сбросил тело погибшей в выгребную яму и скрылся с места происшествия.

О пропаже женщины правоохранительным органам сообщили ее родственники, обеспокоенные длительным отсутствием потерпевшей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело было обнаружено, а подозреваемый - задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.