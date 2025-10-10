Минтранс может поддержать отсрочку закона о локализации такси для самозанятых граждан

Минтранс России готов поддержать внесение поправок в закон о локализации такси в части его применения к самозанятым.

И участники рынка, и эксперты отмечают, что большая часть самозанятых таксистов со вступлением закона в силу в 2026 году не станут покупать новые автомобили, а просто уйдут в серую зону или вовсе покинут отрасль. Для них предлагают как минимум сделать отсрочку до 2028 года. В 2028 году перестанет действовать сам налоговый режим для самозанятых (правительство не собирается его продлевать).

Руководитель департамента автотранспорта Минтранса Александр Васильченко сообщил, что обсуждаются и более поздние даты – 2030-й и даже 2033 годы. Также предлагается отложить вступление закона в силу в новых регионах. Уже принятый закон предусматривает отсрочку для Калининграда, Сибири и Дальнего Востока, передает "Парламентская газета".