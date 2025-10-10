В рамках мероприятий Петербургского газового форума в Оренбурге подключили к газу новую мощную котельную

Накануне в рамках XIV Петербургского международного газового форума в режиме видео-конференц-связи состоялось подключение к системе газоснабжения новых объектов в 25 регионах России. В Оренбурге подключили к газу новую автоматизированную котельную «Уральская». Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Евгений Солнцев.

В торжественной церемонии принимали участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, руководители и представители субъектов РФ. В числе участников был губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

На площадке в Оренбурге присутствовали вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Полухин, врио главы города Оренбурга Альберт Юмадилов, директор Оренбургского филиала ПАО «Т Плюс» Валерий Великороднов, директор филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Оренбурге Сергей Белов.

Ввод в эксплуатацию котельной «Уральская» - значимое событие для Оренбурга. Это значительно повысит надежность системы теплоснабжения, в частности, для центра и восточной его части города.

Кроме того, станет возможным подключение к голубому топливу новых домов перспективной застройки в районе ЖК «Дубки», ул. Уральской. И при этом высвободит мощности Сакмарской ТЭЦ для подключения новых микрорайонов в СВЖР.

Подключенная к газу котельная является самым мощным на данный момент объектом, построенном специалистами «Т Плюс» за последние годы в Оренбурге. Здесь функционируют 4 энергокотла российского производства. Общая мощность полностью автоматизированного энергообъекта сейчас составляет 100 мегаватт, в дальнейшем ее возможно увеличить вдвое. За 3 года в рамках реализации проекта было построено 5 центральных теплопунктов, 8 километров инженерных сетей и 3 километра новой теплотрассы. Проект реализован в соответствии с утверждённой схемой теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург» до 2033 года.

Важно отметить, что с вводом в работу нового объекта будут выведены из эксплуатации сразу 6 устаревших городских котельных в микрорайонах вдоль улицы Чкалова и проспекта Гагарина.