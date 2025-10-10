НАТО вскоре начнёт учения с имитацией использования ядерного оружия

НАТО 13 октября начнёт учения. Их частью станет имитация использования ядерного оружия.

"Я нахожусь на авиабазе Фолькель в Нидерландах. Эта база участвует в учениях НАТО Steadfast Noon, которые начнутся 13 октября", - сказано в видеообращении генсека НАТО Марка Рютте в X, цитату приводит РИА Новости.

Steadfast Noon – ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и персонала без применения реального оружия.