Начальником ТВВИКУ назначен ветеран специальной военной операции Алексей Бирюков

В руководстве ТВВИКУ изменения: на заслуженный отдых ушел начальник училища генерал-майор Дмитрий Евмененко. Сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Моор поблагодарил Евмененко за труд на благо региона и страны, отметил его личный вклад в организацию боевой подготовки добровольцев и мобилизованных военнослужащих для участия в СВО.

"На протяжении двенадцати лет Дмитрий Феликсович возглавлял единственный в России вуз, который готовит военных инженеров для нашей армии и силовых ведомств. Выпускники ТВВИКУ отличаются смелостью и героизмом – они всегда на переднем крае. Недаром училище удостоено высокой награды – ордена Кутузова. Помимо непосредственного управления, генерал-майор совместно с правительством Тюменской области обеспечивал реализацию ряда проектов, направленных на модернизацию материально-технической базы училища. Под руководством Дмитрия Феликсовича курсанты и офицеры училища активно участвовали в жизни региона: мужественно боролись с лесными пожарами и паводками, вели работу по военно-патриотическому воспитанию, защищали спортивную честь Тюменской области", - заявил Дмитрий Евмененко.

Александр Моор также сообщил о том, что начальником ТВВИКУ назначен ветеран специальной военной операции Алексей Бирюков. Александр Бирюков - боевой офицер, участник СВО, кавалер ордена Мужества. Его навыки и опыт службы будут очень востребованы при подготовке офицеров-инженеров для наших Вооруженных сил.

"Правительство региона на системной основе сотрудничает с Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, помогая модернизировать и развивать материально-техническую базу. Офицеры и курсанты училища активно участвуют в жизни региона, вносят весомый вклад в работу по военно-патриотическому воспитанию. Уверен, так будет и впредь", - заявил он.