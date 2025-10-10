В Батайске завели уголовное дело: воспитателей использовали как бесплатную рабсилу

Следственный отдел по г. Батайску сообщил, что им рассмотрено обращение о необоснованном привлечении работников детского сада №9 "Карусель" к посторонним работам. Заведено уголовное дело. Ответ Следственного отдела опубликовал доктор экономических наук, магистр юриспруденции Анатолий Вифлеемский.

В июле сообщалось, что из садика массово уволились все воспитатели. Им надоело быть бесплатной рабсилой, которую заставляют красить остановки, полоть траву, убирать территорию школы. По их словам, последней каплей стала очередная прополка травы возле административного здания, когда после работы в жару им пришло сообщение: "Плохо траву порвали. Во время тихого часа придете переделывать". После скандала, когда в садик пришли родителям, на встречу пришла замглавы города Елена Харсеева. Она заверила, что такого больше будет, просто в городе существует такая "добрая традиция".

Певица Вика Цыганова выразила возмущение позицией местных властей.

"Оказывается, в городе Батайске есть "добрые традиции" привлекать бюджетников к труду, который в других городах выполняют разнорабочие. Каждый день как субботник - половина педагогов уезжает красить остановки, ремонтировать школы и косить траву у здания администрации, а остальная половина вынуждена сидеть с детьми педагогов, которые уехали работать", - заявила она.

Ранее из прокуратуры Батайска был получен ответ, что заведующая садиком будет привлечена к административной ответственности. Но эксперты исследовательской группы заставили Следственный комитет разглядеть признаки уголовно наказуемого деяния, подчеркивает Вифлеемский.

"Это наказание будет хорошим уроком всем управленцам в образовании! Рабский труд учителя = уголовная статья для управленца. Браво педагогам, которые не побоялись отстаивать себя!" - написал эксперт.