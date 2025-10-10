Стенд Астраханской области на площадке XIV Петербургского газового форума представил продукцию предприятий региона

Астраханская область презентовала коллективный стенд на Петербургском международном газовом форуме.

Мероприятие проходит с 7 по 10 октября в Санкт-Петербурге. ПМГФ проводится уже в 14-й раз, его посетили 34 тысячи гостей из 54 стран.

Стенд Астраханской области знакомит с достижениями предприятий промышленного комплекса региона для нужд нефтегазовой отрасли.

«Стенд организован правительством Астраханской области совместно с ООО «Газпром добыча Астрахань». Компания демонстрирует инновационные разработки в сфере импортозамещения, производства новых образцов газопромыслового оборудования, а также IT-технологии сопровождения процессов добычи на Астраханском газоконденсатном месторождении. На стенде представлена продукция еще шести компаний», – рассказал заместитель председателя правительства региона Илья Волынский.

Экспозиция включает разработки производителя инжинирингового, трубопроводного и ёмкостного оборудования для нефтегазовой отрасли – ООО «БТ-СВАП», завода геосинтетических полимерных материалов ООО «Гекса-Лотос», изготовителя беспилотных авиационных систем – группы компаний «Лотосник».

Ее беспилотники используются для обеспечения безопасности и непрерывного функционирования объектов топливно-энергетического комплекса. На стенде также представлена продукция ООО «РНГ-инжиниринг», ООО «Вилина», ООО «Сатурн Индастрис».