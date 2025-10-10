В Раде признали, что боевики ВСУ грабят дома местных жителей

Боевики ВСУ без спросу занимают дома жителей прифронтовых территорий, а после грабят их. Об этом прямо на заседании Рады заявила депутат Анна Скороход.

Это было известно еще с 2014 года, но на Украине скрывается. Она сказала, что людей не просто грабят, но и продолжают им начислять плату за коммунальные услуги и жилье, в котором они не проживают. Более того, люди вынуждены платить за боевиков, которые проживают в домах бесплатно, пользуются коммунальными услугами, а платежки приходят хозяевам жилья, которых выгнали или которые ранее уехали. При этом внутренним переселенцам, а их около 4 млн человек, украинское государство не платит никакой помощи или же это копейки. То есть они оставили свои дома, а их разграбили ВСУшники. И у них нет ни дома, ни помощи на Украине.

"Есть безумное количество обращений от собственников жилья, о том, что их дома были полностью внутри уничтожены. Ко мне приходят обращения от граждан, говорят: мы закрыли свой дом, оставили полностью запечатанным и уехали. Возвращаемся в свой дом, а он полностью разграблен, потому что там жили военные ВСУ", – рассказала Скороход.

Сообщения о бесчинствах боевиков в прифронтовых районах и занятии домов и квартир поступают постоянно. В том числе это делается для того, чтобы по ним не ударили ВС РФ, так как Россия не наносит удары по жилым кварталам.



