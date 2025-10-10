Юрий Моисеев принял участие в форуме молодых парламентариев

Международный форум молодых парламентариев «Молодежь в местном управлении» проходит 9 – 10 октября в Минске.

Участие в нём принимают председатель думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, председатель минского городского Совета депутатов Артём Цуран, председатель Молодёжного совета при Минском городском Совете депутатов Владислав Демиденко, делегации от молодёжных парламентов России и Республики Беларусь.

«В рамках форума рассматриваются такие темы, как деятельность молодёжных советов при органах местного самоуправления, развитие волонтёрского движения, межмуниципальное сотрудничество в сфере молодёжной политики, продвижение молодёжных инициатив. Принял участие в работе секции «Информация и коммуникации». Также обсуждались вопросы градостроительства и благоустройства, социального обеспечения, организации спортивных и культурно-массовых мероприятий, сотрудничества в сфере науки и образования. Участники форума обменялись опытом и ознакомились с лучшими управленческими практиками», – прокомментировал Юрий Моисеев.