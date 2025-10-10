Венгрия: Зеленский потерял связь в реальностью

То, что Украина будто бы может вступить в ЕС в обход вето Венгрии, является представлением неадекватных людей, утративших связь с реальностью. Так прокомментировал слова Зеленского глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В конце сентября сообщалось, что ЕС планирует начать "техническую работу" по втягиванию в блок Украины и Молдавии, несмотря на вето Венгрии. Это писала Financial Times со ссылкой на свои источники. При этом план состоял в том, чтобы выполнить подготовительную работу, а сразу после получения согласия от Будапешта быстро принять эти две бывшие советские республики в ЕС. Расчет на смену власти в Венгрии и изменение позиции страны. Но по сути цель проста: изменив своим собственным правилам, обойти вето Венгрии. В сентябре переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС были заблокированы Венгрией. Дания, председательствующая в Совете ЕС, пообещала оказать "максимальное давление" на Будапешт.

Чуть позже Зеленский в хамской манере заявил, что "Украина будет в ЕС с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном или без".

"Это просто несправедливо рассказывать байки об Украине. И это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время. Премьер-министр Венгрии просто тормозит этот процесс... В истории останется, что Венгрия, а именно единственный премьер-министр, который тормозил вступление Украины в ЕС, был именно этот человек", - сказал киевский главарь.

На совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом он предложил вообще изменить процедуру вступления Украины в ЕС.

Сийярто возмутился хамством Зеленского, который "полностью потерял чувство реальности" и говорит такие вещи, от которых веет сумасшествием.

"Вы будете принимать это решение в последнюю очередь. Кто станет членом ЕС, решают не те, кто хочет вступить, а те, кто уже в нем. И это должно быть решено совместно, единогласно... Это будут решать венгры вместе с гражданами 26 других стран ЕС, и венгры уже решили: мы не хотим стратегической интеграции с Украиной, мы не хотим, чтобы они стали членами ЕС и НАТО. И добавлю: они не станут", - ответил Зеленскому Сийярто.

Он имеет в виду результаты проведенного в Венгрии в этом году референдума о приеме Украины в ЕС, согласно которым 95% венгров высказались против. Также Сийярто на днях заявил, что Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "венгрофобии" после истерики о якобы нарушении украинской границы венгерскими дронами.

На прошлое неделе Орбан сказал, что венгры имеют полное право не хотеть состоять в одном союзе с такой страной, как Украина. Венгрия не хочет быть связанной с нею ни в экономическом плане через ЕС, ни в военном - через НАТО. Это нестабильное государство, с которым неизвестно что будет завтра. Венгрия не хочет брать на себя обязательства в отношении Украины.

Интересно, что на днях Орбан заявил, что сам ЕС находится в беде и фактически разваливается.