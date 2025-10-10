10 Октября 2025
Армия и ВПК В России В бывшем СССР Донецкая Народная Республика
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Безуглая обвинила Сырского во лжи про контрнаступление

Депутат Рады Марьяна Безуглая, известная своей критикой военного командования ВСУ, снова резко раскритиковала заявление главкома ВСУ Александра Сырского о контрнаступлении под Добропольем.

Накануне Сырский написал, что там "продолжается Добропольская контрнаступательная операция" ВСУ, которые будто бы захватили 180 квадратных километров территории с ее начала. Безуглая фактически обвинила Сырского во лжи.

"Какая контрнаступательная операция??? Ее не существует! Лишь отдельные стабилизационные действия с частичным успехом за счет ослабления других направлений... Сначала допустили прорыв и врали, что нет никакого прорыва; потом врали, что есть только "просачивание"; затем ложь вдруг "перепрыгнула" в целое контрнаступление... Напомнить, чем закончилась ложь в 2023 году?" – возмутилась Безуглая.

Безуглая регулярно и очень резко критикует Сырского. В сентябре она назвала его слова о возврате территорий под Красноармейском "манипуляцией и ложью". Она заявила, что, пока Сырский на своем посту, обман не прекратится, это стиль его работы.

Прорыв ВС РФ в сторону Доброполья произошел в августе. Киев направил туда значительные силы, и российское наступление затормозилось. Территория, освобожденная нашими войсками, получила название Добропольского выступа, значение которого очень велико. Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные героически удерживают позиции на Добропольском выступе и даже расширяют там линию контроля, а у ВСУ ситуация "критическая и болезненная".

В последние дни у ВС РФ есть успехи на этом направлении, освобождено несколько поселков. Сообщается, что подразделения ВС РФ успешно сорвали попытку ротации украинских формирований, нанеся им огневое поражение.

Полковник СБУ Олег Стариков заявил, что на Добропольском направлении идут встречные бои, но ВСУ не смогли, как изначально планировали, подрезать образовавшийся выступ в их оборону. Более того, есть реальная угроза взятия подразделений боевиков в окружение со стороны Новоторецкого и Владимировки. Об освобождении российскими войсками Владимировки стало известно накануне вечером. Ряд российских ресурсов сообщил, что Владимировка на восточном фланге Добропольского выступа после ожесточенных боев и неоднократных штурмов все же перешла под контроль ВС РФ. Части противника, сумевшие выйти из села, отступили в сторону Шахово.

Теги: всу, сырский


