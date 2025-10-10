В России самые маленькие квартиры – 8 и 10 "квадратов" – продают в Москве и Геленджике

Названы два города, в которых продают самые маленькие квартиры на вторичном рынке в домах постройки 2000-х гг. Их продают в Москве и Геленджике. В столице России площадь такой квартиры составляет 8 кв. м, в городе-курорте на юге – 10,4 кв. м.

Самое маленькое жильё – апартаменты-студия площадью 8 кв. м на северо-востоке Москвы в районе Отрадное. Мини-студия имеет жилую площадь 4,5 кв. м и потолки высотой 2,7 м, санузел, ремонт и теплый пол. Квартира может отойти покупателю за ₽2,5 млн руб. На втором месте – квартира-студия площадью 10,4 кв. м на первом этаже четырёхэтажного дома в Геленджике за 3,95 млн руб. Квартира имеет косметический ремонт, потолки высотой 2,1 м, кухонную мебель, технику и совмещённый санузел с водонагревателем.

Третью строчку разделили между собой апартаменты под Анапой и две студии в Подмосковье. Апартаменты площадью 11,1 кв. м экспонируются в анапском селе Витязево за ₽2,1 млн. Они предлагаются с ремонтом и кухней площадью 4 "квадрата". Чуть дороже – за 2,5 млн – можно стать обладателем квартиры-студии аналогичной площади в подмосковном городском округе Старая Купавна – также с косметическим ремонтом, кухней и техникой, пишет ТАСС.

В августе 2025 г. крупнейшие банки России зафиксировали заметный рост выдачи ипотечных кредитов на вторичное жилье. Это связано с ожиданиями снижения ключевой ставки Центробанком РФ, однако участники рынка уже пересмотрели прогнозы по политике регулятора — темпы роста могут замедлиться. Пик интереса к "вторичке" пришелся на август, когда ключевая ставка находилась на уровне 18%. В сентябре регулятор снизил её до 17%, что также поддержало интерес покупателей жилья.

Позже аналитики посчитали, сколько должен зарабатывать в среднем россиянин, чтобы взять ипотеку и исправно её выплачивать, при этом не садясь на голодную диету. Исходя из среднего ипотечного кредита в 5,7 млн руб. на новостройки и 3,7 млн на "вторичку", ежемесячный платеж в среднем составит 95 тыс. руб. в первом варианте и 68 тыс. руб. во втором (при ипотеке на 30 лет). Далее аналитики придерживаются требований банков: ежемесячный платёж не должен съедать более 50% доходов, а ещё лучше, если платёж не будет превышать треть от ежемесячных доходов. Таким образом, для первичного рынка недвижимости приемлемый доход заемщиков должен быть не менее 191 тыс. руб. и не менее 136 тыс. руб. - для вторичного.