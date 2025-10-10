В России самые маленькие квартиры – 8 и 10 "квадратов" – продают в Москве и Геленджике

10 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество В России Москва Московская область Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

В России самые маленькие квартиры – 8 и 10 "квадратов" – продают в Москве и Геленджике

Названы два города, в которых продают самые маленькие квартиры на вторичном рынке в домах постройки 2000-х гг. Их продают в Москве и Геленджике. В столице России площадь такой квартиры составляет 8 кв. м, в городе-курорте на юге – 10,4 кв. м.
Читайте также:

Самое маленькое жильё – апартаменты-студия площадью 8 кв. м на северо-востоке Москвы в районе Отрадное. Мини-студия имеет жилую площадь 4,5 кв. м и потолки высотой 2,7 м, санузел, ремонт и теплый пол. Квартира может отойти покупателю за ₽2,5 млн руб. На втором месте – квартира-студия площадью 10,4 кв. м на первом этаже четырёхэтажного дома в Геленджике за 3,95 млн руб. Квартира имеет косметический ремонт, потолки высотой 2,1 м, кухонную мебель, технику и совмещённый санузел с водонагревателем.

Третью строчку разделили между собой апартаменты под Анапой и две студии в Подмосковье. Апартаменты площадью 11,1 кв. м экспонируются в анапском селе Витязево за ₽2,1 млн. Они предлагаются с ремонтом и кухней площадью 4 "квадрата". Чуть дороже – за 2,5 млн – можно стать обладателем квартиры-студии аналогичной площади в подмосковном городском округе Старая Купавна – также с косметическим ремонтом, кухней и техникой, пишет ТАСС.

В августе 2025 г. крупнейшие банки России зафиксировали заметный рост выдачи ипотечных кредитов на вторичное жилье. Это связано с ожиданиями снижения ключевой ставки Центробанком РФ, однако участники рынка уже пересмотрели прогнозы по политике регулятора — темпы роста могут замедлиться. Пик интереса к "вторичке" пришелся на август, когда ключевая ставка находилась на уровне 18%. В сентябре регулятор снизил её до 17%, что также поддержало интерес покупателей жилья.

Позже аналитики посчитали, сколько должен зарабатывать в среднем россиянин, чтобы взять ипотеку и исправно её выплачивать, при этом не садясь на голодную диету. Исходя из среднего ипотечного кредита в 5,7 млн руб. на новостройки и 3,7 млн на "вторичку", ежемесячный платеж в среднем составит 95 тыс. руб. в первом варианте и 68 тыс. руб. во втором (при ипотеке на 30 лет). Далее аналитики придерживаются требований банков: ежемесячный платёж не должен съедать более 50% доходов, а ещё лучше, если платёж не будет превышать треть от ежемесячных доходов. Таким образом, для первичного рынка недвижимости приемлемый доход заемщиков должен быть не менее 191 тыс. руб. и не менее 136 тыс. руб. - для вторичного.

Теги: Москва, Геленджик, кваттира, студия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети