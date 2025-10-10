Дуров в день своего 41-летия призвал "спасти интернет"

Основатель Telegram Павел Дуров, сегодня, 10 октября, в свой 41 день рождения, обратился к подписчикам своего канала с призывом "спасти интернет".

"У нашего поколения остается всё меньше времени, чтобы спасти бесплатный интернет, созданный для нас нашими отцами. То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в важнейший инструмент контроля", - пишет Дуров.

В пример он привёл страны Старого света. По его словам, Германия преследует любого, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи людей за их твиты. Франция проводит уголовные расследования в отношении технологических лидеров, которые защищают свободу и неприкосновенность частной жизни.

"Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время", - пишет Дуров.