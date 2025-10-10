США могут запретить китайским авиакомпаниям пересекать Россию

Американский Минтранс предложил запретить китайским авиаперевозчикам пролетать над Россией.

Речь идет о рейсах, выполняемых во время полетов в США или из этой страны. Reuters сообщает, что американские авиакомпании на протяжении долгого времени критикуют разрешение некоторым организациям из КНР пролетать над российской территорией, поскольку американское правительство запрещает своим перевозчикам пересекать воздушное пространство РФ.

В Минтрансе США назвали это дисбалансом, который стал существенным фактором конкуренции.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения.