Трамп допустил возможность введения дополнительных санкций против РФ

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам о возможном введении дополнительных антироссийских санкций.

"Да, может быть, я это сделаю", — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности принятия таких мер. Также президент США указал, что Вашингтон не намерен сокращать свое военное присутствие на территории Европы.

Отмечается, что американская сторона может "провести передислокацию", после того, как проведет оценку, где расположение военнослужащих имеет наибольший смысл.

Ранее Трамп заявил, что хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным, но "очень разочарован", так как думал, что конфликт на Украине будет легче разрешить.