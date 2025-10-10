МИД России: Сербия оказала помощь Курской области на 472 млн рублей

Сербия оказала Курской области гуманитарную помощь на 472 млн руб.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ. Средства поступили в Фонд развития региона 8 октября. Он реализует проекты поддержки наиболее незащищенных граждан региона, пострадавшего от действий Вооруженных сил Украины.

По данным дипломатического ведомства, российская сторона выражает Сербии признательность "за внимание и отзывчивость, неравнодушие к судьбам российских граждан". Такой жест отражает «многовековое братство» и близкие связи между странами и народами двух стран.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому Белградом нейтралитету, продолжают поставки боеприпасов Украине. Прикрытием служит "схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников", пояснили в СВР. В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО. Вучич в ответ заявил, что обсудил эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Была сформирована рабочая группа для установления фактов.