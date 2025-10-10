В Санкт-Петербурге могут запретить мобильные телефоны в школах

В Санкт-Петербурге депутаты законодательного собрания могут до конца нынешнего созыва (сентябрь 2026 года) запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами.

"Да, мы обсуждали это с коллегами, с депутатами. Мы считаем, что гаджеты в школах не должны использоваться", — сообщил "Фонтанке.ру" спикер заксобрания Александр Бельский. По его словам, в настоящее время ученики вместо того, чтобы отдавать все свое внимание обучению, на уроках "сидят в телефонах, играют, занимаются неизвестно чем, только не учебой". Отмечается, что самостоятельно школьник себя ограничить в этом не может.

Бельский указал, что для принятия такого решения необходимо определить, где хранить гаджеты и как дети будут контактировать с родителями без них. Спикер при этом напомнил, напомнил, школьники могут передавать сообщения через учителей, состоящих в родительских чатах, сообщает Forbes.

