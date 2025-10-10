МиГ-31 разбился в Липецкой области

Российский МиГ-31 разбился в Липецкой области.

Как сообщает Telegram-канал Mash, пилот и штурман до последнего уводили истребитель от жилых домов, и катапультировались за несколько секунд до крушения.

При заходе на посадку у машины отказала система выпуска шасси. Из-за поздней эвакуации пилот и штурман получил травмы при приземлении, их доставили в больницу. МиГ-31 рухнул в лесом массиве Чаплыгинского района и загорелся.

Ранее крушение МиГ-31 произошло в Приморском крае. Причиной этого могла стать техническая неисправность.