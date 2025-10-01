В Астраханской области сформирован комплекс мер и условий для активного долголетия

В Астраханской области сейчас проживают более 243 тысяч человек старшего возраста. Больше 22,5 тысяч – граждане старше 80 лет. Для них в регионе реализуется комплексная система социальной поддержки.

Ключевой элемент данной работы — проект «Активное долголетие» нацпроекта «Семья». Более 12 тысяч астраханцев ежегодно участвуют в его мероприятиях, получая новые возможности для самореализации. На базе 14 центров социального обслуживания по всей области работают школы третьего возраста и творческие студии, где можно заниматься творчеством, спортом, осваивать современные технологии и изучать иностранные языки.

Социальная активность старшего поколения не ограничивается стенами центров. Астраханцы становятся волонтерами, участвуют в патриотических и культурных событиях, делятся опытом с молодежью. Для них организуют экскурсии по историческим местам региона.

Помимо этого, на базе клиентских служб Отделения СФР по Астраханской области в Енотаевском, Камызякском, Красноярском и Икрянинском районах работают Центры общения старшего поколения.Система поддержки включает в себя не только развитие активного досуга, но и адресную социальную помощь, включая работу мобильных бригад, услуги социального такси и надомного обслуживания, что позволяет создать комфортные условия для жизни.

"Здоровье и благополучие старшего поколения – это наша общая ответственность. Ваш жизненный опыт, мудрость и активная жизненная позиция – пример для подражания. Вы заложили прочный фундамент для развития нашего общества и заслуживаете самого глубокого уважения", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.