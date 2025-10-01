01 Октября 2025
Образование Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Участниками профориентационного фестиваля «Про Выбор Профессии» стали более 1000 будущих абитуриентов Астраханской области

С 29 сентября по 3 октября служба занятости Астраханской области проводит профориентационный фестиваль для школьников «Про Выбор Профессии». Он объединяет родителей, школьников, педагогов и работодателей. В каждом районе области специалисты Кадровых центров организуют родительские собрания, круглые столы и интерактивные профориентационные мероприятия.

Сегодня в молодежном центре «Коса» состоялось масштабное мероприятие, где организации среднего и высшего профессионального образования представили будущим абитуриентам презентации своих специальностей на интерактивных площадках. Профконсультанты Кадрового центра провели тестирование на определение профессиональных склонностей и интересов для школьников 8-11 классов.

Крупнейшие работодатели региона рассказали ребятам о деятельности своих организаций и востребованных профессиях. Среди них – «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ», «Россети Юг» – Астраханьэнерго», «Таксомоторный парк № 20», УМВД России по Астраханской области, «Астраханьгазсервис», «Желдорреммаш», «Астраханский порт», МЧС России по Астраханской области и другие.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В рамках деловой программы состоялась панельная дискуссия «Подготовка кадров: вызовы и возможности». Спикерами выступили руководители службы занятости, образовательных организаций и работодателей.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«В этом году служба занятости Астраханской области участвует в комплексной модернизации в рамках нацпроекта «Кадры». Мы внедряем в работу новые подходы и модернизируем территориальные центры занятости. На современном рынке труда наблюдается низкий уровень безработицы. Служба занятости объединяет образовательные организации и работодателей, чтобы обеспечить регион кадрами», – рассказал руководитель Агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов.

Фестиваль «Про Выбор Профессии» проходит в регионе с 2023 года. Он направлен на развитие интереса к профессиям, востребованным на региональном рынке труда, и получению образования на территории Астраханской области. Ежегодно событие охватывает более 2000 школьников.

 

