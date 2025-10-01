Гордума Екатеринбурга поддержала идею сократить город на 1,4 тысячи "квадратов"

Екатеринбург собираются уменьшить на 1,4 тыс. кв.м. Такое предложение поддержали члены комиссии городской думы. Однако, речь идет не о реальном сокращении территории, а о переоформлении официальных документов, на которых земли сельхозназначения, улично-дорожная сеть и объекты коммунальной инфраструктуры пересекаются границами Екатеринбурга, Сысертского и Белоярского округов.

Как заявила замдиректора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Марина Мацкова, пересечения были выявлены сотрудниками Роскадастра и регионального министерства строительства. После уточнения границ на публичной кадастровой карте площадь уральской столицы составит 114 752,19 га вместо 114 752,33 га.

Далее вопрос и мнение всех трех дум на этот счет рассмотрят на заседании заксобрания Свердловской области 28 октября.