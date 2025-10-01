В мессенджер Max нельзя будет войти через альтернативные клиенты
Разработчики мессенджера Max будут блокировать попытки доступа через неофициальные сторонние приложения или так называемые альтернативные клиенты. Это приложения, в которых отключены функции доступа к камере, микрофону или геолокации - пользовательские версии с урезанным набором разрешений.
Центр безопасности Max заявляет, что такие приложения угрожают безопасности пользователей, позволяют злоумышленникам отправлять от имени пользователя вредоносные и опасные файлы, передает ТАСС.