В мессенджер Max нельзя будет войти через альтернативные клиенты

Разработчики мессенджера Max будут блокировать попытки доступа через неофициальные сторонние приложения или так называемые альтернативные клиенты. Это приложения, в которых отключены функции доступа к камере, микрофону или геолокации - пользовательские версии с урезанным набором разрешений.