На Ямале на школьника в гардеробе рухнула конструкция для одежды

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту получения травмы учеником в школе № 7 города Губкинского, где 30 сентября 2025 года в гардеробе на двенадцатилетнего школьника упала конструкция для одежды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В результате происшествия мальчик получил телесные повреждения, степень тяжести которых в настоящее время устанавливается. Прокуратура Губкинского по поручению надзорного ведомства проверяет соблюдение образовательным учреждением требований законодательства при организации учебного процесса.

В ходе проверки будет дана оценка действиям школы по обеспечению безопасности детей и соблюдению требований в сфере оказания медицинской помощи учащимся. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры автономного округа.